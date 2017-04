30° Marcia del Donatore a Grancona nella Val Liona

Martedì 25 aprile il Gruppi AIDO Grancona organizza la 30° Marcia del Donatore, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con tre percorsi collinari di 5, 12 e 20 chilometri tra i boschi e gli antichi sentieri di Grancona con vista panoramica sulla Val Liona. Partenze dalle 8 alle 9 dagli impianti sportivi in via Pederiva con itinerari percorribili fino alle ore 13. Previsti alcuni ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati a seconda delle distanze (due per km. 12 e tre per km. 20) più un ristoro finale comune a tutti. I tre percorsi saranno contrassegnati da linee bianche per i 5 km., linee gialle per i 12 km. e linee rosse per i 20 km. La partenza anticipata non garantisce i servizi di marcia. L'evento sportivo sarà valido per i concorsi Fiasp, IVV, Donne Podiste e Piede Alato. Il podista dovrà rispettare le regole del codice della strada. Chiusura iscrizioni per i gruppi venerdì 21 aprile alle 22. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp - 7.50 euro con riconoscimento per tutti. Premiazione per i grupi alle 10.30 con oggetti del luogo e sculture in pietra. Premi individuali con una confezione di generi alimentari. Per informazioni: 349.3682041.

ELENCO SPORT