30 KM delle Piccole Dolomiti da Schio a Villaverla

GUIDA SPORT E PODISMO A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND

Domenica 5 novembre alle 9.30 si svolgerà a Schio la terza edizione della 30 KM delle Piccole Dolomiti con un percorso di trenta chilometri certificati FIDAL maschili e femminili su strade asfaltate chiuse al traffico tra San Vito di Leguzzano, Malo, Marano Vicentino e Thiene fino all'arrivo a Villaverla: Ritrovo alle 7.30 con partenza dalla pista di atletica leggera. e le prime 3 donne. Chiusura iscrizioni il 2 novembre. Previsti punti di ristoro alla partenza, all’arrivo e ogni 5 km lungo il percorso più punti di spugnaggio ogni 5 km a partire dal km 7.5. La gara si disputerà con qualsiasi condizione metereologica. L'evento sportivo è organizzato dall'ASD Team Italia Road Runners di Malo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL; atleti in possesso di Runcard; atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Il “chip” sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Per quanto riguarda l’uso del chip, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle modalità e alle informazioni inserite nella confezione.

ORDINE D’ARRIVO. Verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale, il real time (è il tempo che intercorre dal transito sulla linea di partenza al transito sulla linea di arrivo). Gli atleti che dimenticheranno di indossare il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Il “chip” sarà ritirato dall’organizzazione dopo il traguardo. In caso di mancata restituzione del “chip” verranno addebitati all’atleta 25 euroa titolo di risarcimento danni.

TEMPI LIMITE. Il tempo limite di passaggio al km 10 è fissato in 1h30’ - al km 15 è fissato in 2h00’ - al km 20 è fissato in 2h40’ - al km 25 è fissato in 3h20’. Oltre questi tempi il Comitato Organizzatore non sarà più in grado di garantire la chiusura strade e i concorrenti ancora sul percorso dovranno rispettare le norme del codice della strada.

SERVIZI: Spogliatoi, docce nelle vicinanze dell’arrivo- Assistenza radio - Assicurazione - Assistenza medica - Pacco gara, più prodotti offerti dagli sponsor (consegnati solo all’arrivo, con la restituzione del chip/pettorale) - Servizio scopa.

PREMIAZIONI. Saranno premiati per i primi 3 uomini e le prime 3 donne con coppe e premi in natura. Non sono previsti premi in denaro. I premi non sono cumulabili. Verranno premiati i primi 3 atleti classificati uomini (categorie: SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65 SM70 e oltre) e le prime 3 donne classificate (categorie: SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65 SF70 e oltre).

QUOTE D’ISCRIZIONE. Per singoli 20 euro fino al 15 ottobre / 25 euro dal 16 ottobre al 30 ottobre / 30 euro dal 31 ottobre al 2 novembre. Per gruppi: 18 euro fino a 10 iscritti / 16 euro fino a 40 iscritti. (le liste degli iscritti dei gruppi devono pervenire entro il 22 ottobre). Quota di adesione da diritto a noleggio del chip per i rilevamenti cronometrici da restituirsi al termine della gara (mancata consegna del chip euro 25 di penale). Non ci sarà servizio navetta dopo la gara.

ISCRIZIONI ON LINE: enternow.it.

INFORMAZIONI: www.maratona6comuni.it - www.fidalveneto.com.

CONTATTI: Organizzazione Tecnico Sportiva: Team Italia Road Runners A.S.D. - Malo - Piazza S.Bernardino 3 - Giorgio Marchesano 349.3193958 - giomarchesano@libero.it

ELENCO SPORT