30ª edizione della Maschera d'Oro, vince il Nuovo Teatro Stabile Mascalucia di Catania

Conclusione fra gli applausi per la kermesse organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) del Veneto La proclamazione è avvenuta sabato 24 marzo al Teatro San Marco di Vicenza. E dopo le premiazioni, risate con Valter Rado e la Mabò Band. Prossimo appuntamento: sabato 26 maggio al Teatro Olimpico per il Premio Faber di Confartigianato Vicenza È la compagnia Nuovo Teatro Stabile Mascalucia di Catania la vincitrice della 30ª edizione della Maschera d'Oro.

La formazione siciliana ha conquistato l'ambitissimo riconoscimento con "Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller, per la regia di Rita Re: una prova che ha convinto la giuria di questa agguerrita stagione del festival nazionale, organizzato dal Comitato Veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) con Regione del Veneto, Comune di Vicenza, Il Giornale di Vicenza, Fita nazionale e Confartigianato provinciale fra i partner e con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Vicenza e del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Pienamente d'accordo gli spettatori, visto che lo spettacolo ha ottenuto anche il Premio per il Gradimento del Pubblico. Presieduta da Carmelo Rigobello, operatore culturale, e composta dal giornalista Antonio Stefani, dall'attore e regista Armando Carrara e dai giovani Chiara Caucchiolo, Micaela Scodro, Andrea Matticchio e Paolo Pezzuolo, vincitori di varie edizioni del concorso di critica teatrale per studenti delle scuole superiori "La Scuola e il Teatro", la giuria ha definito il lavoro dei catanesi "uno spettacolo intenso, senza sbavature, senza difetti", con interpreti "tutti di alto livello" e dalla recitazione "sanguigna, con alcuni momenti di veemente aggressività, che riescono a conferire una straordinaria verità ad ogni lite, ad ogni conflitto". A concorrere al successo della pièce, "una regia attenta e mai invasiva, un sax magico, una scenografia innovativa e un uso intelligente del dialetto", in un mix che ha consentito al Nuovo Teatro Stabile Mascalucia di avere la meglio sulle sue due dirette avversarie: I Complici di Bologna, con "Il metodo Gronholm" di Jordi Galceràn, per la regia di Domenico Marchigiani, e La Trappola di Vicenza, guidata da Alberto Bozzo in "Una delle ultime sere di Carnovale" di Carlo Goldoni.

Quanto agli altri premi in palio, vittoria condivisa per Valeria Pone e Ramona Di Martino della compagnia Incontri di Napoli (interpreti femminili di "Ferdinando" di Annibale Ruccello) alle quali è andata la Maschera d'Oro di migliori attrici protagoniste; a Emanuele Puglia dei Mascalucia, invece, l'Eddie Carbone di "Uno sguardo dal ponte", la Maschera come migliore attore protagonista. Fra i caratteristi, successo delle compagnie vicentine, con la vittoria tra le donne di Lorenza Rizzato de La Ringhiera, per la sua interpretazione di Irene Molloy ne "La sensale di matrimoni" di Thornton Wilder, e di Marco Francini de La Trappola, il divertente Momolo di "Una delle ultime sere di Carnovale".

E soddisfazione in casa de La Trappola per altri due premi: quello alla migliore regia, andato ad Alberto Bozzo, e quello al migliore allestimento. Quanto ai giovani, vittoria di Egle Santonocito, la Catherine di "Uno sguardo dal ponte" della compagnia di Mascalucia; in più, una menzione speciale è andata ad Ariele Manfrini, il Tonino tuttofare in "Tingeltangel" di Karl Valentin, proposto dalla trentina Compagnia di Lizzana. Nel corso della serata sono stati resi noti anche i vincitori del concorso di critica teatrale "La Scuola e il Teatro": un podio tutto al femminile, con la vittoria di Bianca Antoniazzi della II BLSA dell'Istituto "Umberto Masotto" di Noventa Vicentina, seguita da Ginevra Cariolato della V CA del Liceo "G.G. Trissino" di Valdagno e da Miriam Trivellin, sempre della II BLSA del "Masotto".

Quanto al "Premio Renato Salvato" per l'impegno a favore del teatro amatoriale, il riconoscimento è stato assegnato a Luigi Lunari, selezionatore del Festival, storico del teatro e drammaturgo di fama internazionale, autore di lavori rappresentati in tutto il mondo come "Tre sull'altalena", "Il senatore Fox" e "Nel nome del padre". Dopo gli applausi e le emozioni della premiazione, spazio alle risate con le esilaranti diavolerie comico-musicali della Running Orchestra composta da Valter Rado e dalla "brass band" Mabò: il loro "Note nella tempesta" ha trascinato gli spettatori sull'onda di un divertimento surreale e sorprendente, nella vertigine delle improbabili avventure di una squinternata orchestra e del suo folle direttore.

Numerose le autorità e gli amici del Festival che non hanno voluto mancare all'appuntamento, accolti dal presidente della kermesse Aldo Zordan e dal presidente di Fita Veneto Mauro Dalla Villa. Tra gli altri, il vicepresidente di Confartigianato Vicenza Gianluca Cavion e il componente di giunta Luigino Bari, il consigliere Fioravante Rossi a nome del Comune di Vicenza, il consigliere delegato alla Cultura per la Provincia di Vicenza Francesco Enrico Gonzo, il presidente della storica Confraternita del Bacalà Luciano Righi e il parroco di San Marco don Giuseppe Ruaro, oltre al presidente della Co.f.as Gino Tarter e al presidente di Fita nazionale Carmelo Pace.

E se il concorso si è concluso, un ulteriore, sempre attesissimo appuntamento legato al Festival è già in agenda: il ritorno della compagnia vincitrice della kermesse sabato 26 maggio sul cinquecentesco palcoscenico del Teatro Olimpico, per il 24° Premio Faber Teatro, messo in palio da Confartigianato Vicenza. Una serata di spettacolo nel teatro coperto più antico del mondo, per chiudere in bellezza questa 30ª edizione ricca di eventi speciali, fra convegni, musica, repliche straordinarie, spritz teatrali e incontri per appassionati.