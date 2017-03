30^ Coppa Italia ACSI di Ju Jitsu-Stage Internazionale Arti Marziali a Schio

Sabato 18 e domenica 19 marzo si terrà al Pala Romare di Schio la 30^ Edizione Coppa Italia ACSI di Ju Jitsu Trofeo “Katana di Vairo” e lo Stage Internazionale di arti marziali nel segno della solidarietà verso Norcia con l'iniziativa "W Norcia Viva - Adotta una palestra a Norcia", supportata da ACSI Veneto. Schio sarà invasa da marzialisti di tutta Italia e di 11 nazioni provenienti da Europa, Asia e Africa con un indotto turistico non indifferente per gli hotel scledensi e dell'Alto Vicentino. Questo grande evento, che si è svolto a Norcia (PG) per 29 edizioni, coinvolgerà oltre 1000 persone con un progetto di solidarietà, accolto dal comune di Schio a braccia aperte per organizzare la manifestazione in collaborazione con il Karate Bushido Club di Schio. L'ingresso sarà ad offerta libera.

NORCIA A SCHIO: un doveroso riconoscimento alla piazza sportiva di Norcia, che è sempre stata un punto di riferimento costante per le arti marziali nei ritiri delle giovanile azzurre e nelle varie gare nazionali. La cittadina umbra, colpita duramente dal recente sisma, sarà presente a Schio con i suoi mercatini di prodotti tipici in piazza Borsellino sabato pomeriggio e domenica mattina. Inoltre sabato pomeriggio sfileranno per le vie del centro anche i "tamburini" di Norcia in vestiti d’epoca per concludere la passerella in modo trionfale presso il Pala Romare con tutti gli atleti alla cerimonia di apertura del grande evento sportivo.

SOLIDARIETA': verranno raccolti fondi per le popolazioni terremotate grazie a questa manifestazione sportiva benefica. L'evento è promosso dalle amministrazioni comunali di Norcia e di Schio attraverso l'associazione STD di Norcia, con il sostegno organizzativo di ACSI Veneto e ACSI Nazionale, e il patrocinio di: Regione Veneto, CONI Veneto, ACSI Veneto e ACSI Nazionale, RIVS. Si potrà donare anche online a: Ass. “Sistema Tattiche Difensive” - C.F. 93025510541 - Codice IBAN IT43S0570438580000000154000. Segreteria organizzativa: ACSI Veneto (Galleria Ognissanti 26 - Padova) - Tel. 049.7801907 - Fax 049.7927413 - Taira Nicoletto veneto@acsi.it - Elena Zausa convenzioni@rivs.it.

TROFEO KATANA DI VAIRO: Vairo Bacaro è stato un valente Maestro di Kung Fu, convertitosi poi al Ju Jitsu e prematuramente scomparso. A lui è dedicata la Coppa Italia, che dal 1993 si è sempre svolta a Norcia. Il Maestro Livio Cesare Proia, anch'esso di Norcia e allievo del Maestro Vairo, è l'anima di tutto questo evento e il promotore della raccolta fondi. A novembre dello scorso anno, dopo il terremoto che ha distrutto gran parte della cittadina umbra e che continua a far tremare il Centro Italia, ha costituito l'Associazione “Sistema Tattiche Difensive” e ha lanciato la raccolta fondi “Adotta una Palestra a Norcia”.

Il programma completo della manifestazione:

SABATO 18 MARZO

9.30 - 12.30: Stage multimarziale

11.00 - 12.45: Inizio fase qualificazione gara di Kata

14.00 - 17.00: Stage multimarziale

17.00 - 17.50: Cerimonia di Apertura con consegna diplomi, dimostrazioni Maestri, interventi delle autorità, riconsegna “Katana di Vairo” in attesa che si proclami il nuovo vincitore

18.00 - 20.00: Inizio gare dimostrazione Kata/Accademia/Fighting System



DOMENICA 19 MARZO

9.00 - 17.30: Gare dimostrative Kata /Accademia/ Kick Jitsu/ Fighting System /Grappling con e senza kimono

9.00 - 12.00: Stage multimarziale

Dalle 20.00: Allenamento della squadra di Basket Femminile FAMILA Serie A1 (Vincitrice di 8 Campionati Italiani, 10 Coppa Italia, 1 Euro Cup Women)

ELENCO SPORT

Gallery