3° Tra Visele ed Olivari: marcia a Montebello Vicentino

Domenica 9 aprile il Gruppo Podistico MCL organizza la 3° Tra Visele e Olivari, manifestazione podistica ludico-motoria con quattro percorsi di 4.5 - 7 - 12 - 20 chilometri a Montebello Vicentino. Partenza dalle 7.30 alle 9.30 dal piazzale del Donatore con itinerari percorribili fino alle 13.30 ed arrivo sempre nello stesso luogo. I percorsi più corti di 4.5 e 7 chilometri saranno pianeggianti, mentre quelli più lunghi di 12 e 20 chilometri saranno misto collinari. Garantiti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati: due per km.7, quattro per km.12 e cinque per km. 20 più un ristoro finale comune per tutti. Il riconoscimento per i gruppi sostenitori verrà effettuato dopo le ore 10.30. L'evento sportivo, omologato Fiasp Vicenza, è valido per i concorsi FIASP – IVV – Piede Alato – Donne Podiste e prevede il regolamento delle manifestazioni Fiasp e IVV. Il podista deve rispettare il codide dela strada oltre ad adeguare il proprio passo alla natura del terreno, prestando attenzione a possibili buche o dissesti naturali. L’organizzazione potrà modificare i percorsi per necessità logistiche, dandone avviso prima della partenza. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 per i non soci Fiasp. Chiusura iscrizioni: per i singoli partecipanti domenica fino alle 9.30 e per i gruppi entro il venerdì sera antecedente la manifestazione. Per iscrizioni: Sitara Graziano (responsabile) 346.9751506. Assistenza: per problemi sanitari chiamare il 118. Per problemi organizzativi: 346.9751506. Per approfondimenti vedi: "Tra Visele e Olivari 2016"

