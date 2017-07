3° Torneo Acqua Volley Barrio a Valle San Floriano di Marostica

Sabato 15 luglio e domenica 16 luglio si terrà il 3° Torneo Acqua Volley Barrio agli impianti sportivi di Valle San Floriano di Marostica in via Stroppari 2/a. Inizio del torneo sabato alle 13 con cocktail party in serata verso le 21 con musica a 360 gradi. Domenica mattina riprenderanno le gare con premiazioni alle 16 circa. A seguire intrattenimento musicale con il live brasiliano dei "Combo Chinotto". In entrambe le serate spritz a 1 euro. Regolamento: torneo a squadre miste con l'obbligo di avere sempre due donne in campo. Quota d'iscrizione: 100 euro per squadra. Per informazioni: 348.2456396. Aggiornamenti su: www.facebook.com/barriovsf/

