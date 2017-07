GUIDA MOTORI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 21 - 24 LUGLIO

Domenica 23 luglio alle ore 9 ci sarà il 3° Raduno Moto e Vespe sulle rive del Brenta nell'ambito della "Festa in Brenta 2017" a Campolongo sul Brenta con giro panoramico per il territorio circostante della vallata fino a Bassano e sul Grappa. Rientro per il pranzo alle 12 con apertura dello stand enogastronomico.

Menù tipico con numerose specialità locali dai primi con bigoli o gnocchi conditi in varie salse alle grigliate miste con costine e salsicce fino al baccalà con polenta e a piatti freddi con sopressa e formaggi casarecci. A partire dalle ore 16 è in programma la "Milonga sul Brenta" con balli di tango a cura di Hangar 383 e ADSD Bassano Tango. Ingresso libero.

