3° Raduno Cosplay a Thiene: giochi e sfilate per il centro storico

Sabato 2 e domenica 3 dicembre si terrà a Thiene il 3° Raduno Cosplay in occasione di Natale di Fiaba con i Mercatini di Natale, degustazioni, giochi e sfilate di personaggi per il centro storico tra luci colorate in piena atmosfera natalizia. Previste danze con gli elfi di Babbo Natale.

La manifestazione devolveRà il ricavato alla Città della Speranza. Gruppi Partecipanti: Amici Di Thiene - Steampunk Nord-Est. Info: www.facebook.com/events/1773632566276032/?active_tab=about - Media Partner dell'evento: La tana del Nerd Official, Just Nerd, Sound Engineer: Filippo Galvanelli Chiara Badon.

PROGRAMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 2 dicembre

ore 14.30 - Inzio festa per chi è già in zona conn animazione nel corso di Thiene

Domenica 3 dicembre

ore 10 - Ritrovo e partenza ufficiale del raduno

ore 11.30 - 1° Sfilata per le vie del centro

ore 16 - 2° Sfilata per le vie del centro

ore 17.30 - Saluto dell'organizzazione in piazza alla presenza del Capo di Natale di Fiaba "Babbo Natale"

ore 18 - Balli e canti con gli Elfi di Natale di Fiaba

