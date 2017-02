3° Prova Corsa Campestre: 20° Campionato Regionale Cross a Tezze sul Brenta

Domenica 12 febbraio alle 9 presso il Parco dell'Amicizia a Tezze sul Brenta in via Strada della Barca è in programma la 3^ Prova Regionale di corsa campestre per il 20^ Campionato Regionale di Cross per società e atleti individuali con l'organizzazione del C.S.I. di Vicenza in collaborazione con la società CSI Tezze sul Brenta. Sarà assegnato anche il 1^ Trofeo Regionale Veneto, che verrà dato alla società con il maggior punteggio nelle 3 prove in tutte le categorie maschili e femminili. Inizio gare alle 9.45. Le categorie ammesse saranno Esordienti maschili e femminili (800 metri), Allievi/e (1100 metri), Cadetti (2400 metri), Cadette (1600 metri), Allieve e Veterane (2400 metri), Allievi e Veterani (3200 metri), Juniores-Seniores-Amatori Femminili (3600 metri), Juniores-Seniores-Amatori Maschile (6000 metri). Verranno premiati i primi 10 concorrenti delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti; i primi 3 delle altre categorie; le prime 10 società classificate. Premiazioni alle 13. Chiusura manifestazione alle 14. Ci sarà la possibilità di pranzare con il menù fisso pastasciutta + pane + mezzo litro di acqua + dolce a 5 euro. Quota di iscrizione: 2 euro. Iscrizioni entro le ore 24 di giovedì 9 febbraio: atletica@csivicenza.it. Per informazioni: Susanna Tollio 338.2424046 (CSI Tezze sul Brenta) - Franco Silvello 347.5882532 (CASP Vicenza).

