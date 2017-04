3° Mercatino Regionale Francese a Vicenza: enogastronomia e artigianato

Per il wekend di Pasqua, da venerdì 14 a lunedì 17 aprile dalle 12 alle 20 l'Associazione Il Tritone in collaborazione con il comitato di Piazza Castello organizza il 3° Mercatino Regionale Francese a Vicenza in piazza Castello con una rassegna di prodotti enogastronomici e artigianali transalpini. Tra le prelibatezze culinarie presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese: oltre 80 i tipi di formaggio presenti, dal Mont d’Or, con la tipica confezione di legno, al Rocamadour del Midi Pyrénéés, dal Camembert della Normandia, al Brie della Ile de France più; alcuni salumi particolari con tipi di produzione, che abbinano spezie ed erbe aromatiche. L’offerta di dolci comprende i biscotti Bretoni con oltre 20 varietà diverse di ripieno: dal cocco al sesamo, dal cioccolato al limone; una vasta scelta di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci preferiti da Re ed Imperatori: i macarons.

Immancabile lo stand delle spezie, del thè e tisane, a completamento dell’offerta enogastronomica, non mancheranno baguette, crepes e croissant. Non mancheranno certamente anche i vini con oltre 30 varianti, dallo Champagne al Bordeaux fino al Sidro. Ci saranno infine numerosi prodotti artigianali, come tovaglie provenzali, saponi, lavanda, essenze, borse di paglia, provenienti da diverse regioni d'Oltralpe, tra cui la Provenza e la Costa Azzurra, oltre a profumi, cosmetici e un’ampia gamma di accessori moda da Parigi. Per approfondire vedi: "Mercatino Regionale Francese 2015".

(nella foto una bancarelle con spezie e lavande tipiche transalpine)

