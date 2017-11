3° Marcia Sui Sentieri d'Autunno a San Nazario

Domenica 12 novembre alle 7.30 è in programma a San Nazario la 3° Marcia Sui Sentieri d'Autunno, manifestazione podistica non competitiva con 3 percorsi di 4 -7-14 km., organizzata dal "Gruppo Medoacus - Marciatori di San Nazario" con la collaborazione del comune di San Nazario. Partenza libera fino alle 9.30 dal Parco della Pace (vicino alla stazione ferroviaria) con itinerari percorribili entro le 13.30.

Garantiti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (uno per km. 7 - due per km. 14) più il ristoro finale in comune per tutti. Iscrizioni per i gruppi fino a venerdì 10 novembre e per i singoli atleti fino all'orario massimo di partenza. Iscrizione obbligatoria. Quota di partecipazione: 2 euro per tesserati Fiasp - 2.50 euro per i non tesserati Fiasp. Per informazioni e iscrizioni: 320.7028070 - 338.1991190. Vedi anche: "Marcia Sui Sentieri d'Autunno 2016".

ELENCO SPORT E ESCURSIONI

Gallery