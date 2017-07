GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 21 -23 LUGLIO

Domenica 23 luglio alle 7 il Gruppo Alpini di Pove del Grappa organizza la 3° Marcia e Maratona del Centenario sul Grappa, corsa e camminata non competitiva con percorsi di 7-14-22-32-42 chilometri, in occasione del Centenario della Grande Guerra nei siti storici delle battaglie belliche, sul comprensorio del Monte Grappa.

PROGRAMMA. Ritrovo all'Agriturismo San Baldino in località Lepre di San Nazario a quota 1220 metri. Nei vari percorsi si passeranno trincee e monumenti delle prima guerra mondiale con la posibilità di vistare il museo "Favero" della Grande Guerra. Partenze: dalle 7 alle 8.30 per i percorsi di 32 e 42 chilometri; dalle 7.30 alle 9.30 per i tracciati di 7-14-22 chilometri. Gli itinerari saranno percoribili fino alle 16.30. Numero ristori lungo i percorsi: 1 per km 7; 3 per km 14; 4 per km 22; 6 per km 32; 8 per km 42. Ristoro finale per tutti i percorsi ed eventuali punti d'acqua. Servizi: ambulanza, assistenza medica, servizio radio, segnaletica, servizio scopa. Percorsi da km 7-14-22: poco impegnativo con leggero dislivello su strade bianche e zone pascolo. Percorsi da km 32-42: impegnativi su sentieri montani, strade bianche e pascoli.

ISCRIZIONI. Scadenza per i gruppi entro le 22 di venerdì 21 luglio ai numeri: 339.4351575 (Giovanna) - 335.203431 Giuseppe) - 340.4997906 (Gino) - armando.sonz@gmail.com. Iscrizioni per i singoli partecipanti fino all'orario massimo di partenza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 2 euro (tesserati FIASP) e 2.50 euro (non tesserati FIASP) per km. 7-14-22; 4 euro (tesserati FIASP) e 4.50 euro (non tesserati FIASP) per i km. 32-42. Info per iscrizioni: responsabile organizzazione della manifestazione Farina Paolo 334.7172888.

INFORMAZIONI: www.maratonadelgrappa.wix.com/maratonagrappa

