3° Lucciolata del Torcolato: classica di podismo notturno a Breganze

Venerdì 21 aprile alle 19 l'Associazione Podisti Laverda organizza la 3° Lucciolata del Torcolato, manifestazione podistica ludico-motoria di 6 chilometri a Breganze con partenza dalla Cantina Sociale Beato Bartolomeo in via Roma 100. Previsto un ristoro con somministrazione di bevande lungo il percorso più il ristoro finale. Itinerari percorribili fino alle ore 22. L'evento sportivo sarà valido per i concorsi FIASP, IVV, Donne Podiste e Piede Alato. Iscrizioni al momento della partenza. Quota di partecipazione: 2 euro soci Fiasp - 2.50 euro non soci Fiasp. Per informazioni: 339.6512920.

