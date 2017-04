3° Dire Fare Lavorare: festa del 1 Maggio con i sindacati a Santorso

Lunedì 1 maggio 2017 alle 17.30 si terrà la terza edizione di "Dire Fare Lavorare" all'Oasi Rossi di Santorso con una manifestazione organizzata dai sindacati CGIL, CISL e UIL per la Festa dei Lavoro in occasione del 70° Anniversario della Strage dei Lavoratori per non dimenticare l'eccidio del 1947 in una località palermitana. Saranno presenti stand gastronomici sono a cura della Cooperativa Nuovi Orizzonti oltre agli intrattenimenti musicali dal vivo con il gruppo "Vallincantà". Entrata libera.

1 MAGGIO 1947: la strage di Portella della Ginestra fu l'eccidio di lavoratori, che avvenne in località Portella della Ginestra, in provincia di Palermo, il 1º maggio 1947 ad opera della banda criminale di Salvatore Giuliano a sua insaputa. Si tratta della prima strage dell'Italia Repubblicana, dove morirono 11 persone (9 adulti e 2 bambini), a cui si aggiunsero 27 feriti e successive tre morti a causa delle ferite. Quasi duemila contadini e braccianti, si erano dati appuntamento quel giorno per celebrare la Festa del Lavoro ed ascoltare un comizio sindacale per manifestare contro il latifondismo a favore dell'occupazione delle terre incolte. Dalle colline di Pelavet partirono le prime raffiche di mitra, che si protassero per circa un quarto d'ora con nessuna possibilità di scampo per i lavoratori e le loro famiglie.

