3° Capajellando a Thiene: corsa podistica solidale di 10 chilometri

Venerdì 12 maggio alle 19.30 il comitato di quartiere Cà Pajella organizza la terza edizione di "Capajellando", una corsa podistica non competitiva di 10 chilometri tra strada e sterrato, a Thiene con ritrovo a via Cà Pajella di fronte alla Chiesa di San Sebastiano. Alle 18.30 ci sarà la mini run dei bambini con premi gadget alla conclusione. Il percorso prevede il passagio per Cà Pajella di Thiene, Zugliano e Sarcedo. Nella gara per gli adulti verranno premiati i primi tre classificati uomini, donne, over 50 uomini e over 50 donne. La quota d'iscrizione è di 10 euro fino a mercoledì 10 maggio presso i negozi "Masep" di Thiene e "Puro Sport" di Zanè e Vicenza. Sarà possibile anche iscriversi il giorno della gara dalle 18 alle 19 al costo di 15 euro. Il ricavato sarà devoluto all'associazione A.M.A. "Ri...trovarsi" e all'asssociazione "Oltre il confine della disabilità" per il progetto "La corsa incontra la solidarietà". Per informazioni chiamare Michele Panozzo 347.2465125 - Fabrizio Sandonà 339.5798265. Vedo anche: "Capajellando 2016".

