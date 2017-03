3° Camminata per la Vita: nordic walking e trail running a Restena di Arzignano

Domenica 2 aprile si terrà la 3° Camminata per la Vita, manifestazione ludico-motoria non competitiva di nordic walkin e trail running con tre differenti percorsi misto collinari da 6-12-18 chilometri immersi nel verde dei paesaggi di Arzignano, Trissino e Nogarole Vicentino. Partenza libera dal piazzale della chiesa di Restena di Arzignano in via San Benedetto 3 dalle ore 7.30 alle ore 9.30. Novità 2017: ai tre gruppi di runner più numerosi verranno donati dei pettorali per la partecipazione alla StrArzignano del 14 maggio e alla Durona Trail del 17 giugno. Quote di iscrizione: 5 euro (camminata + ristoro) e 10 euro (camminata + ristoro + pasta party) per adulti e ragazzi - 2 euro (camminata + ristoro) e 5 euro (camminata + ristoro + pasta pasty) per i bambini fino a 10 anni. Il ricavato sarà devoluto all'AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) e AVILL (Associazione Vicentina per le Leucemie ed i Linfomi). L'evento è organizzato dal Gruppo Giovani Restena con il prezioso supporto di Nordic Walking Passi nel Suono, la Parrocchia di Restena e con il patrocinio del comune di Arzignano. "Una bella iniziativa che grazie al lavoro splendido degli organizzatori rafforza il legame sport-solidarietà. Il percorso è bello e ben tracciato e sarà un'occasione per trascorrere una mattinata in spensieratezza tra il verde delle nostre colline" - commenta di Michele Bruttomesso, delegato allo Sport del comune di Arzignano. Per maggiori informazioni rivolgersi a: Salvatore 347.5545989 - Riccardo 347.1272953.

ELENCO SPORT