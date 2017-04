Il 29/30 aprile e il 1 maggio il castello di thiene si trasforma in teatro interattivo

A Vicenza il quattrocentesco Castello di Thiene si trasforma in un magico teatro interattivo per ospitare, il weekend del 29/30 Aprile e 1 Maggio, un'inedita versione di "Alice nel Paese delle Meraviglie". Cos'ha di speciale questa Alice interattiva, perfetta per i bambini e divertente anche per i grandi? Dimentichiamoci il classico palcoscenico: "il format spettacolo interattivo-itinerante - spiega Isabella Peschiera Crivellari, responsabile comunicazione e coordinamento di Jar Creative Group, compagnia che porta in scena Alice al Castello - ha la peculiarità di rendere lo spettatore protagonista grazie alla totale assenza di barriere o palcoscenico tra il cast e lo spettatore stesso". Anche il tempo dell'evento viene declinato in maniera originale; lo spettacolo è infatti basato su un ciclo continuo di show, della durata di 50 minuti ciascuno, che porterà il pubblico ad avventurarsi lungo un percorso, tra parco e sale del Castello, all'inseguimento del Bianconiglio: "allestimenti, musiche, trucchi, costumi e scenografie sono pensati nel dettaglio per catapultare il pubblico in un indimenticabile viaggio fuori dal tempo e dallo spazio, dove la storia può essere vissuta appieno". L'ingresso al Castello di Thiene per lo spettacolo costerà 8 euro; ridotto 5 euro (dai 4 ai 10 anni); omaggio bambini sotto i 4 anni. Per informazioni e prenotazioni: + 39 345 299 1264 oppure prenotazioni@jarcreativegroup.com