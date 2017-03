27° Mostra Scambio Auto-Moto-Cicli-Ricambi d'Epoca a Lonigo

Sabato 11 e domenica 12 marzo è in programma la 27° Mostra Scambio Auto, Moto, Cicli e Ricambi d'Epoca a Lonigo presso il Parco Ippodromo con l'esposizione di macchine, automobili e biciclette in stile vintage oltre ai relativi ricambi, accessori ed articoli. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Lonigo con il patrocinio del comune. Orari visitatori: sabato dalle 8 alle 18 e domenica dalle 8 alle16.30. Ingresso a pagamento. L’adesione degli espositori alla Mostra Scambio va effettuata presentando la domanda di partecipazione, compilata con la firma per esteso e leggibile oltre il versamento dell’intera quota (100 euro per ogni singolo modulo/spazio in area coperta; 70 euro per ogni singolo modulo/spazio in area scoperta; 30 euro per esposizione singola autovettura in area scoperta; 40 euro per ogni punto luce richiesto). Il materiale esposto dovrà essere inerente all’oggetto della Mostra Scambio. Gli espositori possono depositare il proprio materiale nel posteggio con ingresso esclusivo da via Oberdan. Per prenotazioni o informazioni Associazione Pro Loco di Lonigo - Telefono: 0444.830948 - Fax: 0444.430385 - E-Mail: info@prolonigo.it - prolonigo@planetpec.it - www.prolonigo.it/index.php/mostra-scambio.

Il programma della manifestazione per gli espositorI:

Venerdì10 marzo: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 per gli Spazi Coperti e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per gli Spazi Esterni

Sabato 11 e domenica 12 marzo: dalle ore 6.00 alle ore 8.00

ELENCO MERCATINI