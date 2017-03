26° Salita del Costo per auto storiche e moderne da Cogollo a Treschè Conca

Domenica 9 aprile alle 11 si terrà da Cogollo del Cengio a Treschè Conca di Roana la 26° Salita del Costo, gara di regolarità per auto storiche e moderne in base a quanto previsto dai regolamenti vigenti. La lunghezza del percorso sulla Strada Provinciale SP 349 in località Bramonte è di 9910 metri con un dislivello di 536 metri. La corsa avrà validità per il Campionato Triveneto. Le operazioni di verifiche amministrative e tecniche si faranno venerdì 7 aprile dalle 13 alle 19 presso la zona industriale di Caltrano. La pubblicazione della lista degli ammessi alle prove sarà venerdì 7 aprile alle 20, mentre la pubblicazione della lista degli ammessi alla gara sarà sabato 8 aprile alle 19 (entrambe al Municipio di Cogollo del Cengio). Le due sessioni ufficiali di prova da Bramonte di Cogollo del Cengio fino a Treschè Conca di Roana avranno luogo sabato 8 aprile dalle 10 alle 14. Domenica 9 aprile alle 11 ci sarà la partenza della prima vettura con la precedenza delle auto storiche su quelle moderne. Il parco chiuso finale sarà allestito presso il piazzale Baita Azzurra a Treschè Conca di Roana, mentre le premiazioni si terranno al municipio di Cogollo del Cengio in piazza Libertà. Iscrizioni possibili entro lunedì 3 aprile alle 24 presso il Rally Club di Isola Vicentina, che organizza l'evento. Le informazioni e i documenti relativi alla gara saranno disponibili sul sito www.rallyclubisola.it. Per iscrizioni: Rally Club Isola 0444.977719 - segreteria@rallyclubisola.it. Edizione 2015 "Salita del Costo"

