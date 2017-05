26° Raduno Auto e Moto d'Epoca a Camisano Vicentino

In occasione dell'Antica Fiera di Primavera (6-14 maggio), domenica 14 maggio alle 9.30 si terrà a Camisano Vicentino in piazza Pio X e piazza Umberto I il 26° Raduno Auto e Moto d'Epoca per il 3° Memorial Antonio Zamunaro con l'esposizione di vetture e motociclette storiche. A seguire pomeriggio sportivo presso lo Stand Ballo in piazza del Vicariato Civile. Partecipazione gratuita. Per informazioni ed iscrizioni: 0444.419974 - zanella@comune.camisanovicentino.vi.it.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Dalle ore 8.45 alle ore 9.30: Iscrizione mezzi storici in piazza Pio X

Dalle 9.30 alle 14.30: Esposizione auto e moto storiche

Ore 14.30: Partenza e sfilata verso Rampazzo e Santa Maria con ritorno a Camisano Vicentino

ELENCO AUTO E MOTO