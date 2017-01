26^ Marcia del Radicchio Rosso ad Asigliano Veneto

Venerdì 6 gennaio la Polisportiva Asiglianese in collaborazione con il Gruppo Alpini organizza la 26^ Marcia del Radicchio Rosso, una manifestazione podistica ludico-motoria con 3 percorsi di 6, 12 e 20 chilometri, ad Asigliano Veneto. Partenza dalle 7.30 alle 9 presso il municipio in via IV Novembre 3 con itinerari percorribili fino alle ore 13. Previsti alcuni ristori lungo i vari tracciati (1 per km. 6, 2 per km. 12 e 3 per km. 20) più il ristoro finale. L'evento è valido per i concorsi FIASP, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Quota d'iscrizione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 per i non soci Fiasp. Per informazioni: Rosalino Morin 331.3257749.

