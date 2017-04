26° La Gusella Cammina: marcia non competitiva a Cismon del Grappa

Martedì 25 aprile la Pro Loco di Cismon del Grappa organizza la 26° La Gusella Cammina, marcia non compettiva con tre percorsi di 7, 10 e 14 chilometri immersi nella natura della Val Goccia, percorrendo la mulattiera della Gusella con un itinerario didattico-naturalistico. Partenza dalle 7.30 alle 9 dal piazzale Parci Giochi di Cismon del Grappa. Previsti alcuni ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (uno per km. 7, due per km, 10 e tre per km. 14) più un ristoro finale comune per tutti. Durante la giornata si potrà visitare il Covolo di Butistone. A partire dalle 11.30 nell'area Parco Giochi inizio intrattenimento per i bambini con il clown Bocciolo: giochi è, magie e musica.

PERCORSI: Il percorso di 7 km. "Passeggiata Cismon", adatto a tutti, si snoda attarverso il Bosco delle Fontane lungo un sentiero sovrastante il paese in una riserva naturale dai primi anni Novanta. Il percorso di 10 km. conduce da Cismon al Col del Gallo, salendo per la Strada del Genio con vista panoramica sulla Valsugana (dislivello 400 metri). Il percorso di 14 km., indicato per gli amanti del trekking, sale fino al Col dei Prai dal Bosco delle Fontane, passando sotto la "Gusella" per un antico sentiero (impegnativo - dislivello 700 metri).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2.50 euro - 7 euro con buono per il pasto.

ISCRIZIONI: Farmacia Cavallin a Cismon del Grappa in via Roma 55 - 0424.92298 / Nazionale 67.5 a Cismon del Grappa in via Vittorio Veneto 8 - 0424.92264.

INFORMAZIONI: 340.4641996 - prolococismon@libero.it.

