"26° Filo' Con El Graspo": il circolo di poeti dialettali veneti a Lugo di Vicenza

Venerdì 27 ottobre alle 20.30 nella Sala d'Onore di Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza in via Palladio 44 è in programma il 26° Filo' con El Graspo con il circolo di poeti dialettali veneti per la manifestazione culturale "Le Arti in Villa 2017". Previsti interventi acustici di Alessandro Antico. Presenterà la serata Claudio Cappozzo.

L'evento è organizzato dalla Pro Lugo. Ingresso libero. Prenotazione consigliata dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 / sabato dalle 10 alle 12 al numero: 0445.861655 o scrivendo a: prenotazioniprolugo.

ELENCO INCONTRI