26° Festa della Bruschetta ad Arcugnano

Festa della Bruschetta

Da venerdì 27 a domenica 30 giugno e da venerdì 4 luglio a lunedì 8 luglio si svolgerà ad Arcugnano la 24° Festa della Bruschetta con musica, spettacoli, esibizioni di ballo, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Specialità: bruschette, bigoli, gnocchi. Ingresso libero

MENU': bruschette di ogni tipo dalle classiche, come la "Margherita", la "Marinara", la "Prosciutto e Funghi" e la "Viennese", alle più stravaganti e originali con abbinamenti nuovi, come le "Bruschette Baguette" e la "Bruschetta Speck e Verde". Oltre alle bruschette si potranno degustare i primi piatti con gnocchi e bigoli al ragù, al pomodoro e all'anitra; soppressa con formaggio e polenta; "panini onti"; patatine fritte; caffè, bevande analcoliche, cocktail, vini alla spina e birre bionde/rosse. Ingresso gratuito per le serate musicali.

Ven. 28/6

DNA- Irish Band Trio

Country Tour 2019

Sab. 29/06

ROCK STAR live tributo Vasco Rossi

Dom. 30/6

Noche latina- Dj El Malanga



FESTA DELLA BRUSCHETTA

Via Santa Giustina, Arcugnano - Vicenza

28/29/30 Giugno

4/5/6/7/8 Luglio

tutto il programma qui

https://www.facebook.com/Festa-della-Bruschetta-Arcugnano-968137389874066/

