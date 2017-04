Domenica 23 aprile si terrà la 26° Caminada Fin Su a Pradipaldo di Marostica con quattro percorsi in mezzo alla natura tra gli antichi sentieri o "trodi", che collegavano Pradipaldo ai paesi di Valle San Floriano, Tortima e Valrovina e alle contrade Mori e Brombe. Partenza dalle 7.30 alle 10 dal campo sportivo polivalente di Pradipaldo di Marostica. Il primo percorso "Trodo dei Gorghi Scuri" (4.100 metri - 378 metri di dislivello) attraversa i gorghi, piccole "marmitte rocciose" formate dal torrente Valletta, con un itinerario ideale per le famiglie. Il secondo percorso "Trodo Fagarè - Val dee Giosse" (5.700 metri - 490 metri di dislivello) passerà la zona sugestiva del torrente Lavacille, la "Crosa del Soldo", la "Possa dei Mori" e la "Madonnetta". Il terzo percorso "Trodo dei Scarubi" (6.500 metri - 639 metri di dislivello) percorrerà la Valle degli Scarubi, giungendo alla Contrada Pozza fino alla Bianca Croce. Il quarto percorso "Trodo dea Scaeta" (11.500 metri - dislivello di 875 metri) è quello più impegnativo per un'integrazione del "Trodo dei Scarubi" con il passaggio dalla Contrada Pozza alla Pizzeria Rondinella fino al Sentiero dea Scaeta e alla Val dee Giosse. Per tutta la manifestazione funzionerà uno stand gastronomico oltre alla presenza di gonfiabili per i bambini. Iscrizione + Pranzo: 13 euro. Iscrizione: 4 euro adulti - 2 euro bambini fino a 10 anni. Per informazioni: caminadapradipaldo@hotmail.it - 328.8764558.

