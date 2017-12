25° Schneefest: la festa delle Neve per l'Immacolata sul Pian delle Fugazze

ESCURSIONI WEEKEND NEL VICENTINO

Venerdì 8 dicembre dalle 13 alle 2 è in programma la 25° Schneefest, la festa della neve al Rifugio Magna & Bevi - Loc. Malga Fratte a Vallarsa (TN) sulle Pian delle Fugazze, che separa le Piccole Dolomiti dal massiccio del Pasubio e funge da spartiacque fra la Val Leogra e la Vallarsa. Mette in comunicazione le città di Vicenza e di Rovereto attraverso la ex-strada statale 46.

Come da tradizione da molti anni si festeggia questa ricorrenza proprio nel giorno dell'Immacolata Concezione. In cima si potrà godere di un panorama mozzafiato, passando una giornata indimenticabile a contatto con la natura insieme a specialità culinarie locali, boccali di birra, la simpatia di Marco e dello staff del "baito" , animazione e musica con dj set. Prenotazine consigliata. Infoline per prenotazioni: 347.5430806

ELENCO TURISMO