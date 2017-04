24° Marcia di Solidarietà a Villaverla

Domenica 30 aprile il GS La Noce organizza la 24° Marcia di Solidarietà, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con tre percorsi pianeggianti di 7.5, 12 e 20 chilometri a Villaverla. Partenza dalle 7.30 alle 9.30 dal piazzale delle Feste in via Papa Giovanni XXIII. Previsti alcuni punti di ristoro con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati (uno per km. 7.5; due per km. 12 e tre per km. 20) più il il ristoro finale comune a tutti i partecipanti. Servizi: incroci vigilati; segnaletica lungo i percorsi; medico; ambulanza; servizio scopa. L'evento sportivo sarà valido per i concorsi Fiasp, Ivv, Piede Alato e Donne Podiste. Iscrizioni per i gruppi entro le ore 22 di venerdì 28 aprile. Quota di iscrizione: 2 euro per i tesserati Fiasp - 2.50 euro per i non tesserati Fiasp. Per informazioni: 340.3440139 - 0445.350268 (telefono e fax).

