"24 H Beach Volley Marathon Basso Vicentino": torneo 4x4 misto a Sossano

GUIDA SPORT A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Sabato 29 e domenica 30 luglio si svolgerà il "24 H Beach Volley Marathon Basso Vicentino" con un torneo di 4x4 misto a Sossano negli impianti sportivi di "Helna Ranch" in via San Teobaldo 24. Iscritti 32 squadre per 200 atleti totali e 144 partite da giocare per 24 ore di beach volley su 5 campi. Inoltre ci saranno 24 ore di musica e servizio bar (colazioni, pranzi e cene) nella nuova location. Iscrizioni chiuse. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA:

SABATO 29 LUGLIO

ore 17.00 - Check-in Squadre

ore 17.30 - "Spritz Party" in compagnia di dj O-Mura

ore 18.30 - Inizio Gare

DOMENICA 30 LUGLIO

ore 9.00 - Massaggi sportivi e massaggi shiatsu eseguiti dai professionisti dello Studio Elysium di Noventa Vicentina

ore 11.45 - Termine qualificazioni della fase a gironi

ore 12.30 - Inizio fasi finali

ore 17.45 - Finali 1°-2° posto SILVER e BRONZE

ore 18.30 - Finale 1°-2° posto GOLD

ore 19.15 - Finale 1°-2° posto PLATINUM

ore 20.00 - Premiazioni - A seguire porchetta per tutti i presenti offerta dall'Azienda Agricola Padrin Enrico di Villaga

(nella foto in alto la locandina facebook del "24 H Marathon Beach Volley Basso Vicentino")

ELENCO SPORT

Gallery