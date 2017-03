23° Marcia di Primavera e 23° Marcia Internazionale Città di Altavilla

Domenica 2 aprile si svolgeranno ad Altavilla Vicentina la 23° Marcia di Primavera con quattro percorsi di 5 - 6 - 12 - 24 chilometri e la 23° Maratona Internazionale Città di Altavilla di 42 chilometri con partenza dagli impianti sportivi in via Cavour. E' previsto anche il 7° Ritrovo Provinciale per Podisti Disabili con un percorso pianeggiante di 5 chilometri. Per la maratona verrà assegnato il 15° Trofeo Sorelle Ramonda. L'evento sportivo è stato premiato dalla rivista VAI come miglior marcia del 2004. Partenza maratona e consegna pettorali dalle 6.30 alle 8 con tracciato collinare quasi tutto interamente sterrato e itinerario percorribile fino alle 16.30. Partenza marcia dalle 7 alle 9.30 con itinerari percorribili fino alle 16.30: tracciati: km.5 pianeggiante, km.6 misto collinare, km. 12 - 24. collinare quasi tutti interamente sterrato. Ristori Maratona: 8 ristori più uno all’arrivo con pasta al ragù. Ristori Marcia: uno per i km. 5 - 6, due per i km. 12, quattro per i km. 24 più uno all’arrivo comune per tutti i partecipanti. Assistenza: funzioneranno un servizio scopa, due ambulanze Croce Rossa, una lungo il percorso ed una all’arrivo. Concorsi validi: IVV, Piede Alato, Concorso Maratone Vicentine, Concorso Donne Podiste e Concorso Gamba d'Argento. Gli atleti sono tenuti a rispettare le norme del codice della strada. La manifestazione, che si terrà con qualsiasi condizione atmosferica, è omologata dal Comitato Provinciale F.I.A.S.P. di Vicenza. L'evento è organizzato dal Gruppo Marciatori Altavilla Vicentina.

PREMI E RICONOSCIMENTI: a tutti i maratoneti, che porteranno a termine la gara, sarà consegnato in omaggio una maglietta della maratona offerta dalle Sorelle Ramonda, una bottiglia di vino Doc offerta dalla Cantina Colli Vicentini, un diploma personalizzato e in oltre alle maratonete un dono floreale offerto dall'Azienda Ortoflorovivaistica di Sovizzo. Riconoscimento ai gruppi sostenitori con premi vari, le premiazioni avranno inizio alle ore 10.30 circa.

ISCRIZIONI: per i singoli si chiuderanno il giorno della corsa alle ore 8 per la maratona e alle 9.30 per la marcia. Ai fini della classifica dei gruppi verranno considerate valide le iscrizione pervenute entro le ore 21 di venerdì 31 marzo. Le iscrizioni sono aperte a chiunque abbia compiuto i 14 anni d’età entro il 2 aprile 2017, mentre i minori dovranno essere accompagnati.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Marcia: Soci Fiasp 2 euro - Non Soci Fiasp 2.50 euro / Maratona: Soci Fiasp 4 euro - Non Soci Fiasp 4.50 euro. Il supplemento di € 0.50 quota federale istituzionale, richiesta ai non tesserati F.I.A.S.P. è finalizzata ai servizi marcia e maratona per quanto previsto alle norme vigenti inerenti al Decreto Ministeriale D.P.C.M. 3 novembre 2010.

INFORMAZIONI: Renato Castegnaro Via Lacedelli, 6 - Montecchio Maggiore - 0444.696568 - 347.4797924 - marciatorialtavill@gmail.com

