22^ edizione della Lucciolata alle Maddalene di Vicenza

Venerdì 8 giugno alle 21 prenderà il via la 22^ edizione della Lucciolata, camminata sotto le stelle che si snoda nell’incantevole scenario dei sentieri del Monte Crocetta, passando per il convento di Maddalene Vecchie fino alle rogge nelle quali si possono incontrare le lucciole.

Il ritrovo è fissato per le 20.30 nel piazzale del centro sportivo di Maddalene.

Le iscrizioni, a offerta libera, saranno tutte devolute all’associazione Via di Natale di Aviano, che offre assistenza ai malati terminali oncologici e ospitalità gratuita ai familiari ricoverati nell’istituto nazionale tumori.

La passeggiata è di circa 5 chilometri in notturna, per cui sarà necessario premunirsi di torcia elettrica. Il percorso non è impegnativo e possono partecipare tutte le persone senza limiti di età.

Luogo partenza e arrivo

Centro Sportivo - Strada Maddalene 49/A

Percorso

Km.:5-10

Partenza

ore 21.00

Itinerari Percorribili

dalle ore 21.00 alle 22.30

Ristori

1+1 finale

Terreno

Pianeggiante - Misto semi collinare

Per informazioni ed iscrizioni: Marathon club, sede 3500841212, presidente 3311059716, www.marathonclubvicenza.it,. marathonclub@hotmail.com