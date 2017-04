21° Marcia Ciliegio In Fiore a Mason Vicentino

In occasione di Pasquetta, lunedì 17 aprile si terrà la 21° Marcia del Ciliegio In Fiore, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con tre percorsi misto collinari di 6,12 e 20 chilometri a Mason Vicentino. E' previsto anche un percorso facilitato di 5 chilometri pianeggianti adatto anche per disabili. Si passerà nei seguenti comuni e frazioni: Mason Vicentino, Villaraspa, Molvena, Mure, Villa di Molvena, Pianezze. Partenza dalle 7.30 alle 10 dal piazzale della scuola media Don MiIlani in via Nogaredo con itinerari percorribili fino alle 13.30 ed arrivo nello stesso luogo. Garantiti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati a seconda della distanza. La chiusura delle iscrizioni per i gruppi sarà venerdì 14 aprile alle ore 21. Le iscrizioni per i singoli atleti saranno possibili direttamente nel giorno della gara non competitiva fino alle 10 per i percorsi di km 5 - 6 - 12 e fino alle 9.30 per il percorso dei 20 km. Sarà possibile prenotare il pranzo anche per celiachi senza glutine entro mercoledì 12 aprile (Evelin Nicolussi 338.8539315 - nicolussi.evelin@libero.it. Parcheggi dislocati in tutto il paese e cartellonistica e personale di indicazione. L'evento sportivo, omologato Fiasp, sarà valido per i concorsi nazionali FIASP, IVV, Donne Podiste e Piede Alato. Quote di partecipazione solo Marcia: 2 euro soci Fiasp - 2.50 euro non soci Fiasp. Quote di partecipazione Marcia + Riconoscimento: 9 soci Fiasp - 9.50 non soci Fiasp. Per informazioni ed iscrizioni:

ELENCO SPORT