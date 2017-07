20° Staro - Campogrosso: corsa in montagna di 8 km. tra sentieri e mulattiere

GUIDA PODISMO: GARE, MARCE E MARATONE PER IL WEEKEND

In occasione della "Festa d'Estate" a Staro (29-31 luglio), domenica 30 luglio alle 9 si svolgerà la 20° Staro-Campogrosso, gara di corsa promozionale in montagna con un percorso di 8 chilometri tra sentieri e mulattiere, organizzata dalla società Gruppo Sportivo Alpini Vicenza in collaborazione con il Gruppo Alpini Valli del Pasubio, nella località Staro di Valli del Pasubio. Ritrovo e partenza nel piazzale di Staro con iscrizioni possibili dalle 7.30 alle 8.30 per la gara competitiva e quella non competitiva.

Iscrizioni entro venerdì 29 luglio all'indirizzo e-mail olfeo.d@alice.it o nei punti vendita "Valli Sport" di Schio, "Puro Sport" di Zanè e Cooperativa Alimentari di Staro. Quota d'iscrizione: 12 euro fino a venerdì 29 luglio e 15 euro nei giorni successivi fino al momento della gara. La gara non competiva prevede un'iscrizione di 12 euro con partenza alle 9.30. Info: http://www.staro.it/iniziative/corsa-staro-campogrosso

