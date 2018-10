20° Podistica Città di Lonigo

E' una corsa su strada ormai arrivata alla 20° edizione da quest'anno la gara è a livello regionale con i migliori atleti della regione Veneto.

Il Comitato Regionale CSI Veneto indice il Comitato CSI di Vicenza e la società CSI G.S. Leonicena con il patrocinio del Comune di Lonigo Organizzano: 20a Podistica CITTA’ DI LONIGO Valida come Gara unica Veneta a carattere Regionale di Corsa su Strada Manifestazione a carattere Regionale CSI di Corsa su Strada

Domenica 7 Ottobre 2018 Ritrovo ore 15:15 Presso PIAZZA GARIBALDI

Per informazioni : ROBERTO FIORASO 338/4637391 POZZAN SILVANO 0444/834667

Gratuite per le categorie Giovanili, 3,00 euro per le categorie assolute e allievi

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo

Norme di partecipazione Alla 20a Corsa Podistica di Lonigo

Possono partecipare, con un numero illimitato di atleti, tutte le società regolarmente affiliate al CSI della regione VENETO ed in regola, per l’A.S. in corso, con il tesseramento, e la relativa certificazione medica. Possono partecipare anche tesserati CSI fuori regione Veneto previa autorizzazione da chiedere per iscritto al comitato regionale Veneto che ne comunicherà alla società organizzatrice i nominativi. Tutti gli atleti devono obbligatoriamente partecipare alle manifestazioni con la maglietta sociale: le società che ne fossero sprovviste sono pregate di comunicarlo, prima dell’inizio della manifestazione, al Direttore di Riunione, previa retrocessione all’ultimo posto della classifica senza assegnazione di punti e l’ammonizione dell’atleta. Partecipazione Atleti FIDAL Alla manifestazione possono partecipare anche gli atleti tesserati per la FIDAL secondo la convenzione in essere e compilando il modulo di adesione in allegato firmato da un responsabile della società. Iscrizioni Per tutti i tesserati CSI della regione Veneto le iscrizioni sono SOLO ON-LINE utilizzando il programma presente all’interno del Tesseramento On-Line CSI. Ogni società potrà accedervi con le proprie credenziali utilizzate per il tesseramento.

Gli atleti tesserati FIDAL e dei Comitati CSI non appartenenti al Veneto dovranno inviare l’iscrizione alla mail del comitato organizzatore: atletica@csivicenza.it entro e non oltre le ore 24:00 del giovedì antecedente la gara compilando il modulo di adesione in allegato. Per tutti gli altri la chiusura iscrizione è fissata per venerdì sera ore 24:00. Tutti gli atleti appartenenti al comitato CSI di Vicenza devono obbligatoriamente presentarsi con il codice a barre fornito dalla CASP per le gare di corsa campestre. Per tutti gli altri partecipanti, al momento del ritiro delle buste, verrà consegnato il codice a barre provvisorio per la manifestazione da indossare durante la gara Conferma iscrizioni e ritiro pettorali

La conferma iscrizioni deve essere fatta almeno un’ora prima dell’inizio della propria gara. Le società dovranno presentarsi in segreteria per il ritiro delle buste gara contenenti i pettorali e i Bar Code necessari per la partecipazione alla corsa, aventi funzione di Chip. Al ritiro della busta le società dovranno effettuare anche il versamento della quota di iscrizione alla gara.

E’ consentita l’iscrizione degli atleti anche il giorno della gara stessa con un versamento aggiuntivo di 2€ per atleta (anche giovanili). Sono consentite variazioni al momento dell’iscrizione non più di 2 per società. Spogliatoio Sono disponibili gli spogliatoi con doccia presso il Centro giovanile a 100m dal campo gara.

Orario : ore 15:15 Ritrovo Giurie e Concorrenti ore 16:00 Partenza gara Esordienti F/M ore 16:20 Partenza gara Ragazzi F/M ore 16:50 Partenza gara Cadetti F/M ore 17:10 Partenza gara Allievi F/M ore 17:45 Partenza gara Assoluti F/M N.B.: A parità di categoria e salvo diverse disposizione il giorno della gara, gli atleti gareggeranno assieme (maschi e femmine)

Premiazioni A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricordo della manifestazione. Verranno premiati i primi 6 atleti delle categorie Esordienti – Ragazzi – Cadetti con coppa ai primi 3 classificati e medaglia ai restanti; Categorie Allievi : primi 3 classificati Categoria Assoluta primi 5 Classificati Società : prime 5 classificate Al vincitore di ogni categoria verrà consegnato lo scudetto CSI di Campione Regionale su Strada 2018. Per la categoria assoluta maschile verranno premiati in base alla categoria di appartenenza secondo il regolamento CSI per l’anno sportivo in corso. Classifica di Società Per la classifica delle società si utilizzerà il seguente criterio : Per ogni categoria verrà assegnato 100 punti al 1° classificato, 98 punti al 2° classificato 97 punti al 3 classificato e così di seguito fino all’ultimo classificato. In caso di parità tra più atleti verrà assegnato a tutti il punteggio superiore (es: 2 atleti classificati al 5 posto verrà assegnato 95 punti, l’atleta seguente sarà classificato al 7° posto con 93 punti). Per ogni categoria verranno considerati per il punteggio di squadra i primi 2 atleti classificati. Vincerà la società che avrà totalizzato il punteggio maggiore.