2^ Vaca Mora Winter Edition da Canove a Treschè Conca di Roana

Domenica 26 febbraio Sportiva 7 Comuni Asd in collaborazione le Pro Loco di Canove, Cesuna e Treschè Conca organizza la 2^ Vaca Mora Winter Edition, manifestazione podistica non competitiva di corsa sul tracciato della vecchia ferrovia con un percorso di 10 chilometri da Canove a Treschè Conca di Roana. L'itinerario si sviluppa in un contesto naturale innevato. In caso di neve sono consigliabili i ramponcini, che saranno acquistabili alla partenza al costo di 10 euro. Rilevamento elettronico TDS alla partenza e all'arrivo per la classifica finale. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica. Ritrovo alle 8 a Canove di Roana in zona Vecchia Stazione. Consegna pettorali e chiusura iscrizioni fino alle 9.30. Partenza alle 10. Premiazioni alle 11. Premi con materiale tecnico e prodotti locali ai primi 5 assoluti maschili e femminili, ai primi tre classificati under 50 maschili e femminili e ai primi tre classificati over 50 maschili e femminili. Quote di iscrizione: 12 euro fino al 12 febbraio e 15 euro dal 13 febbraio fino al giorno della gara. Chiusura di iscrizioni al raggiungimento di 300 iscritti. La quota di iscrizione comprende: pettorale, pacco gara con prodotti e gadget, un ristoro sul percorso più uno finale, docce e spogliatoi all'arrivo, noleggio chip elettronico TDS, assistenza medica, trasporto sacche e borse in zona arrivo e trasporto pulmann da Treschè Conca a Canove in zona partenza. Iscrizioni on line su ww.enternow.it. Iscrizioni con bonifico alla Sportiva 7 Comuni ed e-mail dell'avvenuto pagamento con modulo di iscrizione a: sportiva7comuni@gmail.com. Punti di iscrizione convenzionati: Pro Loco Canove-Cesuna-Treschè Conca; "Puro Sport" di Zanè"; "I-Run" di Vicenza; "Terzo Tempo Running" di Isola Vicentina; "Valli Sport" di Schio; "Running Store" di Bassano del Grappa; "Emme Running" di Cassola; "Aessegarden" di Asiago.

ELENCO SPORT