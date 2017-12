2° Ultrabericus Winter: percorsi di 17 e 34 km. sui Colli Berici

Domenica 10 dicembre alle 9.30 si svolgerà la 2° Ultrabericus Winter con percorsi Integrale (34 km - 1400 D+) e Speed (17 km. - 600 km.) sui sentieri dei Colli Berici fino alle alture del Lago di Fimon, passando per le 7 frazioni di Arcugnano. Info: www.ultrabericus.it

ATTENZIONE: Iscrizioni chiuse

PROGRAMMA:

SABATO 9 DICEMBRE

Al negozio iRun di Vicenza in via E.T. Moneta 204 - ore 10.00 - 12.30 e ore 15.30 - 19.30: Anteprima distribuzione pettorali

DOMENICA 10 DICEMBRE

Torri di Arcugnano - Palestra scuole medie Ugo Foscolo - ore 7.00 - 9.00: Distribuzione pettorali

Torri di Arcugnano - Piazza M. Rumor: ore 9.00 Inizio operazioni di punzonatura, controllo materiale obbligatorio a campione

ore 9.20 briefing sulla linea di partenza

ore 9.30 - Partenza

ore 11.00 - Arrivo previsto primi atleti prova speed

ore 12.30 - Arrivo previsto primi atleti prova integrale

ore 15.00 - Premiazioni

ore 15.30 - Arrivo servizio scopa e chiusura manifestazione

Torri di Arcugnano - Palestra scuole medie Ugo Foscolo - ore 11.00 - Apertura spogliatoi, docce + dalle 12.00 alle 16.00 - Ristoro caldo

