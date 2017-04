2° Torneo Waterpolo Città di Vicenza: pallanuoto under 11 e 13

Martedì 25 aprile dalle 9 alle 17.30 al Palazzetto del Nuoto di Vicenza in viale Ferrarin si terrà il 2° Torneo Waterpolo Città di Vicenza dedicato alle categorie under 11 e under 13 di pallanuoto provenienti da tutta Italia. Gli under 11 si sfideranno in un unico girone all'italiana con 6 partite dalle 12 alle 16, mentre gli under 13 si affronteranno in mattinata nella fase a gironi fino alle semifinali e alle finali nel pomeriggio. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE CON ORARI GARE:

UNDER 13

FASE A GIRONI

ore 9: Nuoto Vicenza – Busto Pallanuoto

ore 9.30 Camogli – President Bologna

ore 10: Busto Pallanuoto – Camogli

ore 10.30 President Bologna – Nuoto Vicenza

ore 11: Nuoto Vicenza – Camogli

ore 11.30 President Bologna – Busto Pallanuoto

SEMIFINALI UNDER 13

ore 13.30: 1 a classificata - 4 a classificata

ore 14: 2a classificata - 3 a classificata

FINALI UNDER 13

ore 16: Finale 3 – 4° posto

ore 16.30 Finale 1 – 2° posto

UNDER 11 - GIRONE ALL’ITALIANA

ore 12: Nuoto Vicenza – Busto Pallanuoto

ore 12.30 Brogliasco – President Bologna

ore 13: Busto Pallanuoto – Brogliasco

ore 14.30 President Bologna – G.S. Swimming

ore 15: G.S. Swimming – Brogliasco

ore 15.30 President Bologna – Busto Pallanuoto

