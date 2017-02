2° Soldamare Trail: corsa in montagna a Molvena

Domenica 2 aprile alle 9 si terrà la 2° Soldamare Trail, una gara di corsa in montagna su un percorso di 25 chilometri e 1200 metri di dislivello, a Molvena con partenza e arrivo da piazza Alpini. L'itinerario prevede un continuo saliscendi, percorrendo per la maggior parte sentieri e antiche mulattiere, che si inoltrano per boschi di castagni e acacie, coltivazioni di ulivi e ciliegi, attraversando piccoli ruscelli e torrenti per poi passare per vecchie contrade ormai disabitate.Il nome "Soldamare Trail" è stato scelto per ricordare e rivalorizzare una zona in comune di Molvena, nella quale dal 1945 al 1980 si trovavano delle cave di "soldame" (da cui deriva il nome "Soldamare"): una sabbia silicea usata nelle fonderie, necessaria anche per produrre il cemento e molto richiesta come abrasivo per pulire le posate di rame e bronzo. Un lavoro molto duro, ma molto importante per l’economia locale. L'evento è organizzato dal Gruppo "Suexò Team", che condivide la stessa passione per le corse in montagna, promuovendo questa manifestazione per far conoscere le colline di Molvena e dintorni a molti altri appassionati di questo sport. Info iscrizioni: www.soldamaretrail.it

PERCORSO: è particolarmente impegnativo con salite corribili e di media lunghezza e con discese molto tecniche parte dalla piazza centrale di Molvena subito in salita per la magnifica scalinata della chiesa, proseguendo fino a Collalto e scendendo verso il "Buso dea Miniera". Si prende il "Sentiero dei Ciliegi" con la prima breve discesa, attraversando la località Malossi per lanciarsi nel bosco in un susseguirsi di sali e scendi per arrivare in località Roveredo Alto. Da qui il sentiero prosegue fino a cima Agu’, dove è situato il primo ristoro. Un po’ di misto pianeggiante e giu’ verso la località Costadema per prendere la prima vera salita, che porta in località Soldamare. A seguire discesa molto tecnica, che porterà al secondo ristoro situato nella piazza di Laverda di Lusiana. Seconda salita impegnativa verso il Borgo Contrà Sasso per scendere in fondo alla valle e per risalire ancora sul sentiero detto "Perarola", arrivando al punto piu’ alto della gara (km 16.5 e 550 metri) ossia a Ponte di Velo. Si giunge al terzo ristoro in località Cime per fare una discesa molto veloce. Dal quarto e ultimo ristoro in località Cartella si scende un po’ ma dopo poco si sale ancora e da quì la penultima salita non molto lunga ma ostica per la pendenza e perché arriva dopo 23 km. Dalla cima si vede il campanile di Molvena. Ancora una discesa da prima in sentiero e dopo in ciottoli condurrà alla mitica "Via dei Sassi" con 200 metri sia per la pendenza fino all'arrrivo in piazza a Molvena.

RISTORI: 1° Ristoro Km 6 località cima Agu’ - 2° Ristoro Km 13 in piazza a Laverda di Lusiana - 3° Ristoro Km 17.5 in località Cime - 4° Ristoro Km 21 in località Cartella.

ELENCO SPORT