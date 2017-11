2° Schio Play!: giochi e laboratori per grandi e piccini al Lanificio Conte

Sabato 11 novembre dalle 15 alle 18.30 è in programma al Lanificio Conte in Largo Fusinelle il 2° Schio Play!, dedicato al gioco nelle sue diverse forme ed evoluzioni con un pomeriggio per giovani, ragazzi e bambini all'insegna del divertimento in compagnia attraverso dimostrazioni e attività ludiche oltre a laboratori tematici (Fumetto, Pittura Warhammer, Cosplay, Scrabot, Geocaching etc.). L'evento nasce dalla collaborazione dell'Informagiovani Schio con Antique Laboratory Cosplay, AViLUG, DayJob Studio, Il Colore del Grano, Il Falcetto d'Oro, Il Mondo Virtuale, Mindcraft e Warriors Scledum Club. Partecipazione gratuita, aperta a tutti gli studenti delle scuole inferiori e superiori e non, appassionati e curiosi di conoscere questo mondo. Iscrizioni gradite ai vari laboratori entro l'8 novembre.

DEMO DI CARTE. Dalle 15 ci sarà la possibilità di giocare e assistere a demo di carte: Sì, oscuro signore; Timeline; Drizzit; Tokaido; Mascarade; Arrr!; Ready to rock; Ashes. Giochi da tavolo: Ticket to ride; La famiglia; Celestia; Il trono di spade, intrighi a Westeros; Camel Up; Perudo; Takenoko, Speedy Words, Smiley Game, Twins, Dinuovo, Super Goal.

WARHAMMER. Dalle 15.30 si potrà assistere ad una dimostrazione di Warhammer e alla pittura di statue e miniature dalle 15.30.

PLAYSTATION4 + SWITCH. Uno spazio sarà allestito con postazione PlayStation4 e Switch.

GEOCACHING. Alla scoperta del Geocaching, la caccia al tesoro più grande del mondo in cui i partecipanti, detti "geocacher", usano un ricevitore GPS (anche sullo smartphone) per nascondere o trovare dei contenitori di differenti tipi e dimensioni, chiamati "geocache" o più semplicemente "cache" (info: www.geocaching.com).

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

La tredicesima ora con Mindcraft (dai 18 anni): 15.00-18.30 - I partecipanti si muovono per le vie della città con uno smarphone o un tablet, per seguire piste e prendere decisioni, scontrandosi con i rivali nella contesa di informazioni decisive.

Laboratorio Scrabot (dai 4 ai 6 anni) e geocaching offline (dai 7 ai 14 anni) con AviLug: 15.00-18.30 - Costruzione di robottini disegnati in precedenza e poi caccia al tesoro per scoprire misteriose scatolette sparse per le vie di Schio.

Introduzione al mondo dei fumetti con Federico Chemello (sceneggiatore) e Alberto Massaggia (disegnatore) dai 13 ai 17 anni: 16.00-18.00 - Realizzazione della tavola a fumetti

Laboratorio di creazione Cosplay con Antique Laboratory Cosplay: 16.30-17.30 - L'arte di realizzare costumi di altissima qualità, seguendo lo stile steampunk, filone della narrativa fantastica.

Warhammer - pittura con Il Mondo Virtuale: 17.30-18.30 - E' gioco di guerra tridimensionale futuristico delle cui miniature si potrà osservare la tecnica di pittura a pennello

Dixit e i giochi intelligenti: imparare a conoscere e valorizzare il bambino attraverso il gioco con la psicologa Piera Zanetti: 17.30-18.30 - La partecipazione è gratuita e libera.

ISCRIZIONI: informagiovani@comune.schio.vi.it (con nome del laboratorio, nome del partecipante e recapito telefonico). Per qualsiasi informazione: 0445.691249 - informagiovani@comune.schio.vi.it.

AGGIORNAMENTI: www.igschio.it - www.facebook.com/events/49722130065389

ELENCO HOBBY