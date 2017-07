Da lunedì 4 a sabato 9 settembre è in programma il 2° Raid Storico Vicenza - Budapest, manifestazione internazionale non agonistica per moto storiche a carattere storico-culturale e turistico a cura di "Astego Motori d'Epoca" con Team Laverda Corse, Caliba, Ipa (International Police Association) con il patrocinio della Regione Veneto e la collaborazione dell'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza oltre al contributo della congregazione dei Servi di Maria di Monte Berico. Vedi anche: "Raid Vicenza - Budapest 2016".

PROGRAMMA. Le moto, risalenti agli anni '30 e '40 fino al 1985, partiranno il 4 settembre dal piazzale della Vittoria a Monte Berico, attraversando la Carinzia in Austria e il Lago Balaton in Ungheria fino a Budapest, per rientrare il 9 settembre in piazza Matteotti con la presentazione dei partecipanti e la premiazione dei mezzi storici. Le motociclette iscritte alla gara percorreranno strade aperte al traffico con l’ausilio delle staffette.

ITINERARIO. Il “Secondo raid storico Vicenza-Budapest” seguirà il più fedelmente possibile l'itinerari del 1928 (Milano - Budapest - Milano), sviluppandosi su un tracciato di 1800 chilometri in 6 tappe, da Vicenza a Budapest, via Sumeg, e da Budapest a Vicenza, attraverso Graz e Brunico.

REGOLAMENTO. Sono ammessi alla gara appartenenti alle categorie “Storica”, “Sportiva” e “Turistica”. Il regolamento richiede che l'abbigliamento sia il più possibile adeguato al tipo di moto.

(nella foto in alto alcune moto storiche, sportive e turistiche alla presentazione del Raid Vicenza - Budapest)

OBIETTIVO DELLA GARA. Lo scopo della manifestazione è di far conoscere luoghi, storia, cultura e tradizioni dei paesi attraversati (Italia, Slovenia, Austria e Ungheria), promuovere il motociclismo storico, creare relazioni con realtà europee, conoscere e commemorare alcuni dei luoghi della Grande Guerra.

ISCRIZIONI. Sono aperte da metà luglio per tutte le moto d'epoca fino al 14 agosto. Fino ad oggi si sono iscritti una trentina di partecipanti con moto che risalgono per la maggior parte tra gli anni '30 e '40 ma possono arrivare anche fino al 1985.

DIFFUSIONE MEDIA. Il raid si avvale da quest'anno della collaborazione di Adrenaline h24, che lo promuoverà attraverso il canale Sky, e del supporto del fotografo Roberto Dejas, che seguirà assieme a Sky tutto il percorso.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE CONTRO I TUMORI AL SENO. In questa edizione della manifestazione sarà ospitata una campagna di sensibilizzazione sul tema del cancro al seno: l'unica donna, che parteciperà al raid, Maria Luisa Martinello, durante l'intero percorso indosserà una maglietta realizzata dalla collaborazione tra la blogger Claudia Guido, ideatrice del blog “Fucsia wonderbra” (http://fucsiawonderbra.blogspot.it/ - www.facebook.com/fucsiawonderbra/), e “Raggio di Sole onlus”, associazione oncologica di Marano Vicentino. Si intende in questo modo sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione.

INFORMAZIONI: Astego Motori d'Epoca - www.astegomotoridepoca.it - 335.8342342 (Gaudenzio), Facebook: Astego Motori D'epoca (www.facebook.com/astego.motoridepoca/).

(nella foto della presentazione del raid storico due moto d'epoca Laverda e Guzzi insieme ad una Fiat 1100, auto di servizio della polizia locale di Vicenza del 1963)

ELENCO AUTO E MOTO

Gallery