2° Raduno Ducatisti Amici della Tamburini a Pove del Grappa

Sabato 10 e domenica 11 giugno si terrà il 2° Raduno DAT Ducatisti Amici della Tamburini con corsi teorici tenici e di guida sicura, test di potenza delle moto insieme a professionisti del settore, esposizione di Ducati Racing e SBK, un tour panoramico sul Grappa e momenti conviviali tra pranzi e cene presso la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6. Ci saranno anche gonfiabili per bambini nel parco del locale, dove si potrà anche campeggiare con la tenda in un'area attrezzata con servizi e docce. Domenica sera è prevista anche la lotteria DAT con ricchi premi. Quota di partecipazione: 25 euro (secondo pranzo + gadget). Non servono pre-iscrizioni o pagamenti anticipati. I partecipanti saranno accreditati durante il raduno stesso, dove ci sarà spazio per tutti. In caso di mal tempo l'evento sarà posticipato al week-end successivo 17-18 giugno.

Il programma del raduno:

SABATO 10 GIUGNO:

Dalle ore 13.30: Ritrovo presso Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6

Ore 15.30: Corsi Teorici Gratuiti di Sospensioni e Guida Sicura Veloce;

Ore 20: Cena DAT con menù libero;

Ore 22:30: Concerto Live "Dog Bone" tributo AC/DC

PER TUTTO IL POMERIGGIO: Sarà presente lo Staff "Ducati Market" di Abramo Stocco e potrete testare la potenza della moto gratuitamente sul "Dynojet" di Ometto Moto;

LA NOTTE: Sarà possibile campeggiare con tenda propria nel parco della Birreria Trenti (area privata attrezzata con servizi e docce) o richiedere la lista dei B&B e Alberghi convenzionati a info.dat@libero.it

DOMENICA 11 GIUGNO:

Dalle ore 8:30: Ritrovo con Aperitivo di Benvenuto presso Megastore Valeri Sport di Cornuda (TV) in via Cadore 86 - Il negozio sarà aperto esclusivamente per il DAT;

Ore 11: Partenza del tour verso la Birreria Trenti, saremo tutti in gruppo quindi si raccomanda la massima attenzione, serietà e osservanza al vigente codice stradale, decliniamo ogni responsabilità

Ore 12:30: Pranzo 2° DAT presso Birreria Trenti;

PER TUTTO IL POMERIGGIO: Sarà presente lo Staff "Ducati Market" di Abramo Stocco - Sarà presente lo Staff di "Oficina Design" (produttori abbigliamento Ufficiale DAT) - Test potenza moto gratuito sul Dynojet by Ometto Moto - Esposizione DUCATI RACING by Marco Dell'Aquila - Esposizione DUCATI SBK by Ap Racing Team - Gonfiabili per i bambini.

IN CONCLUSIONE DI GIORNATA: Lotteria 2° DAT con ricchi premi

ELENCO AUTO E MOTO