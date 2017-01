2^ Prova Regionale Corsa Campestre: 20^ Campionato Cross a Trissino

Domenica 15 gennaio alle 9 a di Lovara di Trissino in via dei Mulini è in programma la 2^ Prova Regionale di corsa campestre per il 20^ Campionato Regionale di Cross per società e atleti individuali con l'organizzazione del C.S.I. di Vicenza in collaborazione con la società atletica Trissino. Sarà assegnato anche il 1^ Trofeo Regionale Veneto, che verrà dato alla società con il maggior punteggio nelle 3 prove in tutte le categorie maschili e femminili. Inizio gare alle 9.45. Le categorie ammesse saranno Esordienti maschili e femminili (800 metri), Allievi/e (1100 metri), Cadetti (2400 metri), Cadette (1600 metri), Allieve e Veterane (2400 metri), Allievi e Veterani (3200 metri), Juniores-Seniores-Amatori Femminili (3600 metri), Juniores-Seniores-Amatori Maschile (6000 metri). Verranno premiati i primi 10 concorrenti delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti; i primi 3 delle altre categorie; le prime 10 società classificate. Chiusura manifestazione alle 14. Ci sarà la possibilità di pranzare con la pizza cotta a forno a legna e bibita a 7 euro. Quota di iscrizione: 2 euro. Iscrizioni entro le ore 24 di giovedì 12 gennaio: atletica@csivicenza.it. Per informazioni: Luigi Pellizzaro 329.0548660 - Franco Silvello 347.5882532.

ELENCO SPORT