2° Monte Grappa Bike Night: salita cicloturistica in notturna verso Cima Grappa

Sabato 22 luglio alle 20 si svolgerà la 2° Monte Grappa Bike Night, manifestazione cicloturistica non competitiva, dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta con la possibilità di raggiungere in notturna Cima Grappa (1775 metri). Per l'occasione le strade saranno chiuse al traffico. La cima sarà raggiunta dopo circa 20 chilometri di salita impegnativa, ma alla portata di tutti. Il ritrovo a Bassano del Grappa in piazza Libertà dalle ore 18.30. Iscrizione obbligatoria, che comprende il trasporto zaini e la partecipazione al "Pasta Party" in vetta presso il Rifugio Bassano. Per motivi organizzativi la chiusura delle iscrizioni è fissata al raggiungimento di 500 partecipanti. A chi si registrerà sarà regalato un gadget tecnico ricordo della manifestazione. Chiusura iscrizioni: entro le ore 24.00 del 16 luglio 2017.

ORARIO DI CHIUSURA AL TRAFFICO: Le strade temporaneamente chiuse al traffico veicolare a motore saranno: dalle ore 20.00 del giorno 22 luglio fino alle ore 1.00 del giorno 23 luglio la S.P.140 “Strada Gen. Giardino”, da Semonzo del Grappa in via Chiesa al bivio di col Vecchio (sotto Cima Grappa).

