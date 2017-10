2° Marcia tra Trodi e Castagne a Meledo di Sarego

GUIDA SPORT A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Mercoledì 1 novembre alle 7.30 il Gruppo Marciatori Meledo organizza la 2° Marcia tra Trodi e Castagne, manifestazione podistica e camminata ludico-motoria con quattro percorsi misto collinari di 6 - 10 - 15 - 20 km. a Meledo di Sarego. Partenza a passo libero fino alle 9.30 circa. L'evento sportivo sarà valido per i concorsi Fiasp - IVV - Piede Alato - Donne Podiste Quota di iscrizione: 2 euro per tesserati. Fiasp - 2.50 euro per i non tesserati Fiasp.

