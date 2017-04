2° La Rosada: marcia notturna non competitiva a Rosà

In occasione della mostra mercato "Dalla Terra alle Mani", sabato 6 maggio si svolgerà la 2° Rosada, marcia notturna non competitiva con due percorsi di 5 e 11 chilometri con partenza dal Parco delle Rose a Rosà in via Schallstadt. Partenza libera dalle 18.30 alle 19 con itinerari perorribili fino alle 22. Terreno: pianeggiante, misto sterrato e asfalto. Ristori: uno per km. 11 più uno finale in comune per tutti i partecipanti. Costo: 2 euro per i tesserati Fiasp - 2.50 euro per i non tesserati Fiasp. Per informazioni ed iscrizioni: Gabriele Rossi 338.6264550.

ELENCO SPORT