2° Gran Premio Giovanissimi a Cismon del Grappa

Domenica 30 luglio dalle 15 alle 17 a Cismon del Grappa si terrà 2° Gran Premio Giovanissimi Cismon, gara ciclistica riservata alla categoria giovanissimi (da G1 a G6 sia femminile che maschile), organizzata dal Cycle Team Cassola 2000.

La corsa si svolgerà in un circuito di 650 metri per le categorie G1 e G2 ed in un circuito di 1000 metri per le categorie G3-G4-G5-G6. Percorsi: G1x3 giri / G2x5 giri / G3x5 giri / G4x7 giri / G5x10 giri / G6x12 giri. Iscrizioni come da regolamento F.C.I. tramite Fattore K. (Id della gara: 130385). Info ed aggiornamenti: www.facebook.com/CycleTeamCassola/

Premiazioni: medaglia a tutti i partecipanti; premio per le prime 3 classificate nelle categorie femminili; premio per i primi 5 classificati nelle categorie maschili; premio per tutti i direttori sportivi. Partecipazione gratuita per il pubblico.

