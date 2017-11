2° Ecogame: gioco online di educazione-sensibilizzazione su stili di vita sostenibili

Oltre 1400 alunni, suddivisi in 73 classi (21 delle scuole primarie e 52 delle secondarie di primo grado) si sfideranno nel 2° Ecogame, gioco online di educazione e sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e degli stili di vita sostenibili, promosso da Agno Chiampo Ambiente nell’ambito del programma annuale rivolto alle nuove generazioni. Le attività ludiche termineranno il 4 aprile 2018 e alcuni giorni dopo si svolgerà la cerimonia di premiazione delle classi vincitrici: in palio strumenti tecnologici e buoni spesa per cancelleria e materiale didattico. Iscrizioni gratuite aperte ancora per pochi giorni. L’iniziativa è rivolta ai 22 comuni serviti da Agno Chiampo Ambiente. in cui sono previsti diversi percorsi didattici a seconda dei gradi scolastici (primarie e secondarie), che permetteranno agli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, di apprendere i metodi di differenziazione dei rifiuti e gli stili di vita da adottare per il rispetto dell’ambiente.

IL GIOCO. Si basa sul classico quiz a domande con risposta chiusa multipla: una sola delle risposte corretta da diritto a ricevere i punti che fanno scalare la classifi ca. Le domande che vengono poste ai ragazzi sono celate all’interno di 6 ambienti gioco diversi, che uno ogni 15/20 giorni sarà attivato per accompagnare costantemente le attività. Gli ambienti gioco ripropongono stanze di uso abituale per i ragazzi come l’aula scolastica, la palestra, il parco, la propria abitazione, tutte situazioni dove lo stile di vita e le sane abitudini sono messe alla prova in modo più o meno consapevole.

ISCRIZIONI: E' possibile utilizzare il modulo su www.agnochiampoambiente.it, spedendolo via e-mail alla segreteria organizzativa: progettoscuola@agnochiampoambiente.it o via fax: 041.5845007.

ULTERIORI INFORMAZIONI. Segreteria organizzativa: dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì chiamando lo 041.5845003 Ugo Rebeschini

PRESIDENTE AGNO CHIAMPO AMBIENTE. “Gli importanti risultati in termini di adesioni ottenuti l’anno scorso – spiega il Presidente di Agno Chiampo Ambiente Alberto Carletti – ci hanno spinto ad allargare il progetto anche ai bambini delle primarie. L’educazione ambientale rappresenta da sempre per Agno Chiampo Ambiente uno dei punti di forza nel dialogo tra la nostra società e le realtà locali, per fare dei giovani di oggi i cittadini consapevoli e attivi di domani”.