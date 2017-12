2° Corri Babbo Natale Corri a Marano Vicentino

In occasione della Magia del Natale 2017, dopo il successo dell’anno scorso, domenica 17 dicembre alle 10 a Marano Vicentino si terrà il 2° Corri Babbo Natale Corri, manifestazione podistica ludico-motoria con percorso di 4 km. per le vie del paese. Partenza da piazza Aldo Moro con arrivo previsto per le 14.30. A metà percorso ristoro con cioccolata calda e panettone. A fine gara si potrà visitare il tradizionale Mercatino di Natale (9-18).

Quota di partecipazione: 4 euro. A tutti i partecipanti verrà consegnato un cappellino di Babbo Natale con spilla ricordo dell’evento.

Il ricavato sosterrà il progetto Marano Vicentino a Voi per raccogliere fondi. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. Vedi anche: Corri Babbo Natale Corri 2016

