2^ Coppa dei Castelli a Montecchio - gara di regolarità per auto storiche e moderne

Domenica 17 giugno Piazza Carli sarà teatro della seconda edizione della Coppa dei Castelli, gara di regolarità per auto storiche e moderne, organizzata dalla Pro Loco Alte Montecchio e dal Rally Club di Isola Vicentina con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore.

Il programma prevede dalle 8 alle 11.30 la verifica delle auto in piazza, mentre alle 12.30 è in programma la partenza della gara di 180 Km con 18 prove cronometrate, due riordini in Piazza Carli e un controllo a timbro al Castello di Romeo.

Il giro turistico che attraverserà i comuni di Castelgomberto, Isola Vicentina e Montecchio Maggiore arriverà in Piazza Carli alle 18.

La premiazioni dei vincitori è prevista alle 20.30 al ristorante Dei Dei in via Degli Alber a Montecchio Maggiore.