2° Ciclo di esercizi psicorporei per risvegliare le sé-nsazioni

Quali sono le tensioni nel tuo corpo? E come parlano di te? Corso di esercizi Psicocorporei, per ascoltarci profondamente e ri-Sènsibilizzare noi stessi. Attraverso specifiche tecniche Bioenergetiche e Gestalt, basate su respirazione, movimento fisici, posizioni e contatti corporei, impareremo a diventare più consapevoli delle sensazioni e delle tensioni, favorendone un graduale il rilascio. Riabituarsi ad ascoltare il proprio corpo significa imparare riconoscere i propri vissuti, emozioni, bisogni per "Essere il proprio corpo" e vivere più pienamente e consapevolmente. Il CORSO è già attivo ed è possibile iscriversi al secondo ciclo di incontri, che avrà inizio il 21 Febbraio. DURATA E CADENZA: Il lavoro si svolgerà al martedì sera, dalle 20 alle 21.30, per una durata di 4 incontri a cadenza settimanale. Le serate sono condotte dalla dottoressa Flora De Martino, psicologa-psicoterapeuta, individuale e di gruppo. Posti limitati, è necessaria la prenotazione. Info e prenotazioni: dr.ssademartinoflora@gmail.com.

