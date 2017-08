"2° BBQ Party" a Villa Morosini Cappello di Cartigliano

Venerdì 25 agosto dalle 19 alle 24 la Pro Loco di Cartigliano in collaborazione con i "Fontana Meatbrothers" e con il pratrocinio del comune di Cartigliano organizza nel parco di Villa Morosini Cappello di Cartigliano in viale Cappello il 2° BBQ Party, dove la "regina bionda incontra la buona carne" con degustazioni enogastronomiche di birre e grigliate miste.

Il ricavato della serata sarà devoluto all'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso e al Progetto Casa Rubbi. Prevendite presso: tabaccheria Borsato Michele in via Rive a Cartigliano - Macelleria Fontana a Marsan di Marostica

PROGRAMMA DELLA SERATA:

Dalle 19: Dj set e apertura cucine

Dalle ore 20: "Mojito Party" con " il nemico"

ELENCO CIBO E VINO